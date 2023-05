Par ko var signalizēt zilumi, un kā likt tiem izgaist: skaidro farmaceite

“Sportojot, veicot dārza darbus vai remontdarbus, pastāv iespēja netīšām iegūt zilumu, un tas ir tikai normāli. No zilumiem bieži vien nevar izvairīties, taču, laicīgi rīkojoties, var samazināt ziluma veidošanos.

Tas, cik zilums liels un cik ilgi saglabājas, atkarīgs no tā, kur tas atrodas un cik stiprs bijis bojājums, tāpat arī no katra cilvēka ķermeņa īpatnībām. Ja āda ir plānāka vai asinsvadi atrodas tuvāk ādai, piemēram, uz sejas, pastāv lielāka iespēja, ka zilums būs pamanāms un būs redzams ilgāk. Tur, kur āda biezāka vai asinsvadi atrodas tālāk no ādas, piemēram, uz muguras, zilums veidojas lēnāk, tas var būt mazāk redzams un ātrāk izzūd.