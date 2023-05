Mīti un meli par e-cigaretēm

“EVALI” (E-cigarette, or Vaping Product, Use Associated Lung Injury) ir termins plaušu slimībai, kas it kā varētu rasties no elektronisko cigarešu lietošanas. Tās simptomi ir elpas trūkums, klepus un sāpes krūtīs. Savdabīgi, ka par šādu slimību tiek runāts tikai ASV kontekstā un tieši tajā laikā, kad Amerikas jauniešu vidū popularitāti ieguva nelegālu THC eļļu veipošana. 2019. gadā ASV saistībā ar šo uzliesmojumu vairāki cilvēki mira, un daudzi tika nogādāti slimnīcā.