Reformējot 7.- 12.klašu izglītības posmu, varētu slēgt ap 100 skolu

Reformas rezultātā no 175 šī vecuma posma izglītības iestādēm ārpus Rīgas paliktu 85, bet Rīgā - no 63 palikšot 54, otrdien žurnālistiem atzina izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV). Savukārt 1.- 6.klašu vecuma posma izglītības iestāžu uzturēšana paliks pašvaldības kompetencē, attiecīgi šo skolu skaits joprojām būs atkarīgs no vietvaru lēmumiem.