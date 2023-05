Onkoginekoloģe: Latvijā ir noticis fantastisks izrāviens

Pirms pieciem gadiem atšķirības bija diezgan dramatiskas, ja salīdzina, un pa šiem gadiem Latvijā ir īstenots fantastisks izrāviens. Patlaban gan ir pieejama efektīvākā vakcīna, gan arī skrīninga metodes tagad ir tādas pašas kā Lielbritānijā. Atšķirības ir tādas, ka, to visu ieviešot, mēs iepalikām. Savukārt Lielbritānijā skrīninga programmas pirmsākumi ir meklējami vēl septiņdesmitajos gados, un visu šo laiku tur rodas idejas, kādus vēl precīzākus testus varētu izveidot, ko varam uzlabot programmās, lai atsaucība būtu lielāka, lai rezultāti būtu precīzāki. Kopš septiņdesmitajiem gadiem viņi ir samazinājuši mirstību no dzemdes kakla vēža par 75%, kas ir ievērojams sasniegums. Viņiem ir stingras tradīcijas, kas balstās arī uz rūpīgu cilvēku izglītošanu. Man ļoti patika tas, ka sievietes nāca uz klīniku jau zinošas, kas ir noticis ar šūnām, ko šis tests liecina. Viņām tika izsūtītas saprotamas, skaidras vēstules ar pamatinformāciju, un klīnikā saruna bija ļoti konstruktīva. Kopumā radās iespaids, ka lielākoties sievietes Lielbritānijā ir gribošas zināt un pašas iesaistīties, lai uzlabotu savu veselību. Ne tikai saistībā ar skrīningu, bet par veselības jautājumiem vispār. Lielbritānijā ir arī liela ģimenes ārstu prakšu iesaiste, jo skrīninga paraugi tiek ņemti ģimenes ārstu praksēs. Ģimenes ārsti kontrolē, cik pacientu no viņu prakses ir atsaukušies un cik nav. Viņiem, lai uzlabotu aptveri, tiek piešķirts papildu finansējums, lai skrīninga paraugu paņemšanu varētu organizēt arī sestdienās, kad var ierasties sievietes, kas strādā un netiek darba dienās. Tāpat ir atkārtotie uzaicinājumi, kas šobrīd nav Latvijā. Ja sieviete nav atsaukusies, viņu aicina vēlreiz, izsūtot atkārtotu uzaicinājumu pēc 18 nedēļām. Atšķirībā no Latvijas pacientes ar izmainītiem skrīninga testa rezultātiem klasificē grupās. Sievietes, kurām skrīninga tests liecināja par zemākas pakāpes pārmaiņām, kolposkopijas klīnikā papildus izmeklējumus bija jāveic sešu nedēļu laikā, bet tām, kurām bija aizdomas par smagākas pakāpes pārmaiņām, divu nedēļu laikā bija jānodrošina kolposkopijas izmeklējums. Šāda pieeja mazina iespēju, ka diagnoze būs novēlota, ja tur slēpjas vēzis, kā arī salīdzinoši īsais gaidīšanas laiks smagāku izmaiņu gadījumā ievērojami mazina psihoemocionālo spriedzi sievietēm.