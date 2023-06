Vasara bez traumām: 7 svarīgi ieteikumi bērnu veselībai un drošībai

Ūdens lietošana

Ieteicamais dienā patērējamais ūdens daudzums ir atkarīgs no bērna vecuma, svara, aktivitātes līmeņa un gaisa temperatūras. Zīdaiņa vecumā ūdens jādod padzerties brīdī, kad mazuli sāk piebarot. Pirmajā dzīves gadā pēc piebarošanas sākšanas dienas laikā, ja bērnam nav problēmu ar svara zudumu vai nav nepieciešams palielināt patērēto ūdens apjomu, būtu vēlams izdzert papildus tik daudz ūdens, cik bērns apēd vienā ēdienreizē. Vidēji tie ir 180–200 mililitri ūdens. Sākot no viena gada vecuma, nepieciešamais dienā patērējamā ūdens daudzums atkarīgs no bērna svara – uz katru kilogramu tie ir 30 ml tīra ūdens dienā. Karstā laikā neaizmirstiet ūdeni dzert paši un biežāk piedāvāt bērnam, nesatraucoties pārsniegt ieteicamo dienas normu.