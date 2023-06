Safari ar Lukašenko. 500 – 1500$ par migrantu

Dažas no noklausītajām sarunām, šķiet, ir ar Baltkrievijas robežsardzes darbiniekiem. Vienā no šīm sarunām Korobovs sūdzas par to, ka situācija kļūst nekontrolējama. “Mēs dzenājam mūsu irākiešus pa visu Baltkrieviju. Viņi izklīst kā sūda skudras. Tā nav izklaide, mēs esam p***ļā. Varasiestādes pievīla, nesodot pirmās divas grupas, kas aizbēga. Agrāk būtu iz*****ši. Tagad viņi pievēra acis. Un irākieši Bagdādē nodomāja: ja šīm divām grupām tas izdevās, vai mēs sliktāki. Vienkārši no visām tūristu lidmašīnām 80% ir šie kretīni,” viņš sūdzējās robežsardzes virsniekam, kurš atbildēja, sakot, ka situācija uz robežas ir “tāda pati” un arī viņi “izklaidējas”.