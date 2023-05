Tiešraide ⟩ Valsts prezidenta vēlēšanas: sākas pirmās kārtas balsojums

Šīs Valsts prezidenta vēlēšanas ieies vēsturē ar to, ka Dziesmu un deju svētku atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunās pašreizējais Valsts prezidents Levits, bet noslēguma pasākumā, 9. jūlijā, runu teiks jaunais prezidents.

Vēlēšanu rezultātu prognozes

Šobrīd aizvien nav skaidrs, vai kādam no izvirzītajiem kandidātiem jau pirmajā kārtā izdosies iegūt nepieciešamo balsu vairākumu.

Gan kuluāros, gan publiski atšķiras viedokļi par to, cik paredzams varētu būt Valsts prezidenta vēlēšanu iznākums. Piemēram, izskanējis minējums, ka JV, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie" varētu vienoties par kopumā 52 balsu atbalstu Rinkēvičam, ar ko arī viņam pietiktu ievēlēšanai Valsts prezidenta amatā. Ja šāds scenārijs izrādītos pareizs, tad, visticamāk, agrākais tas varētu īstenoties trešajā balsojumā, ja līdz tam gadījumā būtu "izkritusi" Pinto un "Progresīvajiem" būtu "atraisītas rokas" balsot par citu pretendentu.

Reizē pašlaik nav zināms, vai vispār un kurš 31.maija sēdē varētu tikt ievēlēts par Valsts prezidentu. No publiski paustajiem atbalsta apliecinājumiem Rinkēvičam un Pīlēnam ir līdzīgs atbalsts. Sagaidāms, ka par Rinkēviču varētu nobalsot vismaz 26 JV deputāti, savukārt par Pīlēnu vismaz 25 deputāti - no AS, un opozīcijā esošās "Latvija pirmajā vietā" un pie frakcijām nepiederošā deputāte Glorija Grevcova.