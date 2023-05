"Stabilitātei" trešdien, visticamāk, neatbalstīs nevienu Valsts prezidenta amata kandidātu

Rosļikovs arī piebilda, ka viņa partijā nenotiek nekāda tirgošanās, un līdz ar to nostāja neatbalstīt nevienu no kandidātiem paliks nemainīga visas dienas garumā, arī tad, ja kādi kandidāti nākamajās kārtās no vēlēšanām izkritīs.