Rinkēvičs atklāj, kurš bijis "Jaunās Vienotības" sākotnējais prezidenta amata kandidāts

“Kas ir Valsts prezidenta sūtība un darbs, vislabāk pateiks tie, kuri šo amatu ir pildījuši. Bieži vien no tevis gaida pretrunīgas lietas, jo cilvēki, sabiedrības grupas ir dažādas. Lai arī tiek uzskatīts, ka prezidentam nav daudz pilnvaru, no viņa patiešām gaida daudz, un es esmu redzējis, ka katrs no prezidentiem kaut ko būtisku aiz sevis ir atstājis – NATO, Eiropas Savienība, mūsu starptautiskā atpazīstamība,” LR1 saka Rinkēvičs. No tā, kas pēdējā laikā pietrūkst, ir tiešais dialogs ar cilvēkiem. “Es vēlētos apmeklēt pilsētas un novadus, tikties ar cilvēkiem un ne tik daudz runāt, kā klausīties. Jautājums gan – kā to, ko esi dzirdējis, pēc tam translēt politikā.”