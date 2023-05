Kādas ir tavas ādas superspējas un kā tās stiprināt

Pavisam droši ādu var dēvēt arī par orgānu – supervaroni. Ne tikai tādēļ, ka tā ir viens no lielākajiem orgāniem cilvēka ķermenī, bet arī tāpēc, ka tā pilda neskaitāmas ļoti svarīgas funkcijas: aizsargā organisma iekšējo vidi no ārējās vides iedarbības, dažādiem patogēniem, slimībām, vīrusiem, baktērijām, izdala sviedrus, nosedz un aizsargā ķermeņa iekšējās daļas un to funkcijas, sintezē D vitamīnu, ļauj sajust siltumu, aukstumu, pieskārienus un atšķirt dažādas tekstūras.