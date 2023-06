Nozaru pārstāvji izsakās, ko gaida no jaunievēlētā prezidenta

Viņš skaidroja, ka asociācijas mērķis ir veidot pārdomātu un ilgtspējīgu enerģētikas nozari Latvijā, un viens no būtiskākajiem pēdējā laika politiskajiem lēmumiem šajā virzienā ir bijis koalīcijas virzītais lēmums par Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izveidi.

"Prezidents, kuru izvirzījis viens no esošās koalīcijas vadošajiem politiskajiem spēkiem, nes noteiktību par nozares turpmāko attīstību, jo pats nācis no to vidus, kas virzīja un atbalstīja KEM izveidi," uzsvēra Nāburgs.