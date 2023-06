Vai "Jaunā vienotība" pārkāps pašu novilktās "sarkanās līnijas"?

Lūgts skaidrot, kas kopš Saeimas vēlēšanām ir mainījies attiecībās ar ZZS, Latkovskis pauda, ka koalīcijas sanāksmju organizēšanā pret Lembergu tiks īstenota tā pati pieeja, kas pret AS dibinātāju Uldi Pīlēnu, jo abi nav nedz ievēlēti Saeimā, nedz oficiāli iecelti kā valsts amatpersonas, līdz ar to Lembergs tiktu norobežots no koalīcijas sanāksmēm un Kariņa darbībā nekas nemainītos.