Kāpēc atbalstīt Praidu? TVNET GRUPAS stāsts

Gustavs le Bons, runājot par pūļa psiholoģiju dažādos kontekstos, uzsver motivācijas nozīmi. Cilvēki, kuri ir ilgstoši apspiesti, kuru tieksmes pēc mīlestības un iekāres, varas, prestiža un atzinības, līdzjūtības un sapratnes tiek nomāktas un apspiestas - tie piedalās pūļa uzvedībā, veidojot to. Tādējādi ar savu rīcību indivīds pūlī uzvestos tāpat, kā viņš uzvestos viens pats, jo viņa motivācija saglabājas nemainīga – vērsties pret to, ko viņš uztver par savu apspiedēju. Te jāņem vērā, ka uzvedība, ko viņš būtu izrādījis, būdams viens, var izvērsties pārspīlēta pūļa situācijā.

Ņemot vērā to, ka pagātnē LGBTI cilvēki bija izstumti no sabiedrības un homoseksuālas attiecības bija krimināli sodāmas, savas seksuālās identitātes atsvabināšanās no nenormālības kategorijas deva impulsu to atzīmēt, rīkojot kopienu saliedējošus svētkus, kurus šodien pazīstam ar apzīmējumu “praids” – kas angļu valodā nozīmē “lepnums”.