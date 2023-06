Pirmās instances tiesa attaisno bijušo VID nodaļas vadītāja vietnieku

Veicot USB atmiņas apskati, tika konstatēts, ka tajā atrodas muitas amatpersonu kolektīvais iesniegums, kurā Bārs, uzdodoties par muitnieku kolektīvu, pauda apmelojošu informāciju par vairākām VID augsta līmeņa amatpersonām, kuras it kā esot pieprasījušas kukuli no VID Muitas pārvaldes amatpersonām, bet, to nesaņemot, esot izmantojušas dienesta stāvokli un uzsākušas muitas darbinieku vajāšanu.