Politoloģe: NA un AS nevajadzētu izlikties, ka koalīcijas izmaiņu sarunas ir pārsteigums

Eksperte atzina, ka Valsts prezidenta vēlēšanas parādīja, ka abi esošie partneri - AS un Nacionālā apvienība (NA) - zināmā mērā ir nodevuši JV, un tā bija indikācija, ka šāds sadarbības modelis vairs nav darboties spējīgs.

Metla-Rozentāle skaidroja, ka līdzšinējā koalīcija nespēja vienoties par vienu kopīgu prezidenta amata kandidātu. Vispirms AS ne ar vienu nekonsultējoties izvirzīja savu kandidātu. Pēc tam, kad NA paziņoja, ka atbalstīs esošo Valsts prezidentu Egilu Levitu, JV koleģiāli atbalstīja šo kandidātu. Pēc tam, kad Levits paziņoja, ka nekandidēs, NA vairs neizrādīja nekādu aktivitāti prezidenta vēlēšanās.

Patlaban NA un AS ziņo, ka ir jāsaglabā esošā koalīcija, jo abām partijām nav vēlēšanās zaudēt amatus, ko šo partiju biedri ieņem, taču JV vairs nav gatava tā strādāt. JV vēlas koalīcijas paplašināšanu, redzot to kā izeju no neveiksmīgās sadarbības, teica Metla-Rozentāle.