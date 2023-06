Emocionāla nedēļa. Horoskopi visām zīmēm

Darbā vai biznesā daudz pienākumu, un var nākties kā Sīzifam velt akmeni pret kalnu. Svarīgi darboties kopā ar profesionāliem cilvēkiem, kam daudz nekas nav jāskaidro. Tad ar pienākumiem tiksi galā un būs arī labums finanšu izteiksmē. Ja ar šībrīža situāciju neesi mierā, tad vajag meklēt jaunu darbu, citus biznesa partnerus vai pārskatīt līgumus. Naudas lietām pievērs pastiprinātu uzmanību. Arī attiecībā uz tēriņiem. Saimniecības izdevumus rūpīgi saplāno, jo vienmēr jau liekas, kas vajag "to, to un vēl šito". Bet – vai tiešām vajag? Svarīga arī privātā dzīve. Sirds pukst straujāk, un vasaras vakari saviļņo.

"Melns darbs, balta maize," teica senie latvieši un tā tiešām taisnība. Šonedēļ ļoti daudz jāstrādā, un varbūt pat jāuzņemas kaut kas papildus, ja kolēģi devušies atvaļinājumā. Bet tas tevi nebiedē, un pēc tam būs gandarījums arī materiālā izteiksmē. Tomēr vajag arī atelpu un atrast laiku, ko veltīt tikai sev pašam. Nedēļas nogalē atpūties un dari to, ko sirds kāro, ne to, kas būtu jādara it kā pienākuma pēc. Kādam dzīve var uzdāvāt burvīgus piedzīvojumus sirdslietās, kas nes pus solīti virs zemes. Ļaujies burvīgām vasaras sajūtām.