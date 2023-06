Inženieris: Kahovkas HES bija būvēta, lai izturētu ārkārtīgi jaudīgus triecienus

"Visticamāk, bija mīnēts pats aizsprosts tieši tajos laidumos, kas bija atklāti, un, iespējams, nedaudz tālāk. Plus bija mīnēta pati HES ēka, kur atrodas elektrības ģenerēšanas hidroagregāti," sacīja Kaļiņins. "Pievērsīsim uzmanību - mīnēta no iekšpuses. Jo aizsprosts bija projektēts tā, lai izturētu superjaudīgu triecienu no ārpuses. Bet nevis spridzināšanu no iekšpuses."