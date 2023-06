Nova Kahovkas iedzīvotāji ziņo, ka krievi bija novietojuši spridzekļus pirms Kahovkas HES uzspridzināšanas

"Okupētās Nova Kahovkas iedzīvotāji apstiprina informāciju par to, ka krievi pirms dambja uzspridzināšanas novietoja spridzekļus. Neviens no vietējiem nav dzirdējis [raķetes, drona vai artilērijas šāviņa] atlidošanu. Dobja skaņa nāca no pazemes. Lielā spridzekļu daudzuma dēļ radās vilnis, kas uztriecās elektrostacijai, un tieši tas izraisīja vislielākos postījumus," teikts administrācijas paziņojumā.