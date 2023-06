Policija rosina apsūdzēt divus sirmgalvjus, kuri seksuāli izmantojuši savas mazgadīgās radinieces

1940.gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par vairākiem noziegumiem, proti, par dzimumsakariem ar 14 gadus vecu personu, kas notika 1992.gadā, par netiklām darbībām ar trim mazgadīgām personām, kas notika vairākkārt laika posmā no 1993. gada līdz 1999. gadam.

Vienu no cietušajām personām vīrietis vairākkārtīgi izvaroja laika posmā no 1993.gada līdz 1997.gadam. Kopumā par cietušām kriminālprocesā atzītas četras personas, no kurām jaunākajai nozieguma izdarīšanas brīdī bija vien četri gadi. Visas cietušās personas ir aizdomās turētā sievas mazmeitas.