Saeima nosaka stingrākus ierobežojumus riskam pakļautu bērnu izceļošanai no valsts

Pilnvarotais darbinieks varēs pieņemt lēmumu par ziņojuma iekļaušanu informācijas sistēmā par liegumu šādiem riskiem pakļautiem bērniem izceļot no Latvijas, lai draudu novēršanas nolūkā uz laiku viņus aizsargātu.

Tāpat VP priekšnieka pilnvarotais darbinieks varēs liegt izbraukt no valsts pilngadīgām neaizsargātām personām, kurām jāliedz ceļot viņu pašu aizsardzības dēļ un attiecībā uz kuriem pastāv konkrēts un acīmredzams risks, ka tās var aizvest no dalībvalsts teritorijas vai tās var to atstāt un kļūt par cietušajiem cilvēku tirdzniecībā vai ar dzimumu saistītā vardarbībā.