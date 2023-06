VIDEO ⟩ Ģimenei Talsu pusē autoserviss liek maksāt teju 2000 eiro par neejošu spēkratu

"Mašīnu sataisīja, it kā gāja, bet piestartējot auto raustījās," norādīja Armands. "Un tad trešajā reizē, kad viņi nomainīja to smidzinātāju, kaut kas aizgāja pa gaisu tai mašīnai."

Kļūdu pieļāvušā servisa pārstāvis atminējās, ka "fordiņa" saimnieks no remontdarbnīcas "izbrauca ar ejošu automašīnu, nedega neviena lampa". Tiesa gan, pārstāvis arī piebilst, citējam: "Vienkārši sanāk tā, cilvēkam mašīnu "iesmērēja" Vācijā. Mašīnu pārkarsēja. To atveda te. Sataisīt sataisīja. Es viņam arī silti ieteicu pārdot to. Pats nebrauc, nebūs forši."