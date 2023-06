Trīs uzņēmējiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas piespriests cietumsods

Rīgas rajona tiesa ir pasludinājusi spriedumu, ar kuru trīs apsūdzētajiem par izvairīšanos no nodokļu nomaksas nodarot zaudējumus valstij lielā apmērā, piespriesta brīvības atņemšana Tāpat visām personām atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību uz vairākiem gadiem.

Divas personas apsūdzētas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, viena no viņām arī par otras personas izdarītā noziedzīgā nodarījuma atbalstīšanu, savukārt trešā persona apsūdzēta par izvairīšanās no nodokļu nomaksas atbalstīšanu.