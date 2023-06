Aptauja ⟩ "Es tepat dzīvoju!" Populārākās dzērājšoferu atrunas par sēšanos pie stūres

Uzdodot šo jautājumu citiem iedzīvotājiem, viena no populārākajām atrunām, kāda dzirdēta, - "ir vēls, nebūs daudz automašīnu uz ceļiem". Tāpat viena no populārākajām atbildēm bijusi arī "man vienmēr veicas, policija tik vēlu mani nenoķers".

Autovadītāji, atcerieties - neatkarīgi no transportlīdzekļa veida apvienojumā ar alkoholu tas cilvēka rokās var kļūt par bīstamu ieroci, jo reakcijas ātrums un spēja adekvāti reaģēt kritiskās situācijās ir bremzēta.

Lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem sadzīvē un uz ceļa, vislabāk ir atturēties no alkohola lietošanas un izvēlēties alternatīvas. Ūdens vai dažādi atspirdzinošie dzērieni un sulas ir iespēja cilāt glāzīti, bet neapreibt. Ja nu tomēr gribas sajust alus garšu, tad vislabākais risinājums - bezalkoholiskais alus. Mūsdienās pārtikas rūpniecība ir attīstīta tik tālu, ka bezalkoholiskais alus garšas ziņā jau vairs būtiski neatšķiras no parastā alus.