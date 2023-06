9 padomi, kā vasarā ik dienu izdzert nepieciešamo ūdens daudzumu

Negaidi slāpes, lai padzertos

Ja nav uzņemts pietiekams ūdens daudzums, tiek būtiski traucēta skābekļa apgāde smadzenēs, kas ir viens no biežākajiem galvassāpju cēloņiem.

Piešķir ūdenim garšu

“Ar dabīgām garšām bagātinātam ūdenim ir vairāki plusi. Pirmkārt, tas garšo atsvaidzinoši, palīdzot uzņemt diennaktī nepieciešamo šķidruma devu. Otrkārt, satur antioksidantus, attīra organismu un izvada toksīnus. Treškārt, vairums no tradicionālajām pamatpiedevām – citrusaugi, dzērvenes, āboli – satur ūdenī šķīstošos vitamīnus, tostarp vērtīgo C vitamīnu, kas stiprina imunitāti un kapilāru sieniņas, palīdz uzsūkties dzelzij, paaugstina fizisko un garīgo izturību, veicina kolagēna veidošanos, līdz ar to uzlabo ādas stāvokli, kā arī veic virkni citu organismam nepieciešamu funkciju,” stāsta farmaceite.