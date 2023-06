Kā iedzīvotāji attur iereibušus cilvēkus no sēšanās pie stūres?

Aptaujāto vidū viena no populārākajām atbildēm bija automašīnas atslēgu atņemšana.

"Ja es dzirdētu, ka draugs vai radinieks vēlas sēsties pie stūres alkohola reibumā, pirmais, ko darītu, būtu paņemt mašīnas atslēgas un nolikt drošā vietā, kur persona netiktu klāt," pauda viena no aptaujātajām Elīna.

Tikmēr Edgars norādīja, ka viņam vienmēr ir plāns B: "Ja nelīdzētu atslēgu atņemšana, es personai parādītu biedējošas fotogrāfijas no smagām avārijām, lai cilvēks trīsreiz apdomātu savu rīcību un saprastu, cik smagas sekas tai var būt."

Mareks izcēlās ar ļoti radošo pieeju, ko pats izmantojis savā pieredzē, - ieslēgt iereibušo draugu istabā, no kuras nav iespējams izkļūt. Mareks arī pauda, ka reiz bijis arī tik nokaitināts, ka apsvēris draugam ar savilcējiem sasiet rokas un kājas, lai ierobežotu kustības.

Autovadītāji, atcerieties - neatkarīgi no transportlīdzekļa veida apvienojumā ar alkoholu tas cilvēka rokās var kļūt par bīstamu ieroci, jo reakcijas ātrums un spēja adekvāti reaģēt kritiskās situācijās ir bremzēta.

Lai izvairītos no nepatīkamiem atgadījumiem sadzīvē un uz ceļa, vislabāk ir atturēties no alkohola lietošanas un izvēlēties alternatīvas. Ūdens vai dažādi atspirdzinošie dzērieni un sulas ir iespēja cilāt glāzīti, bet neapreibt. Ja nu tomēr gribas sajust alus garšu, tad vislabākais risinājums - bezalkoholiskais alus. Mūsdienās pārtikas rūpniecība ir attīstīta tik tālu, ka bezalkoholiskais alus garšas ziņā jau vairs būtiski neatšķiras no parastā alus.