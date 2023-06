Pieci ieteikumi, kā izbaudīt vasaru bez plastmasas

Ja nu tomēr bez plastmasas neiztikt, tad to noteikti šķirojiet, jo pēc tam plastmasas pārstrādes rūpnīcas tai var dot otru dzīvi. Der atcerēties, ka plastmasas, kartona un metāla iepakojuma konteineros drīkst izmest tīru un sausu iepakojumu. Proti, jogurta, kefīra vai piena iepakojumus pirms izmešanas jāizskalo; ja vienreiz lietojamie šķīvji ir pamatīgi netīri un pat mitri, kā arī jebkurš slapjš un mitrs kartons vai slapji papīra dvieļi ir jāizmet sadzīves atkritumos.

Būtiski iegādāties ēdienu tik, cik tas ir vajadzīgs, – domājam par to, cik tiešām patērēsim un spēsim apēst. Ja gatavojot rodas pārtikas atlikumi, piemēram, dārzeņu un augļu mizas vai kāds no produktiem sabojājas – nemetam sadzīves atkritumu konteinerā, bet izmantojam iespējas šķirot BIO. Izbraukumos noteikti lietderīgs būs BIO kompostējams maisiņš, kurā uzkrāt BIO atkritumus un ievietot to BIO konteinerā. Svarīgi aiz sevis atstāt tīru un sakoptu vidi, lai arī kur jūs baudītu vasaru un svētkus.