Izglītības programma “Iepazīsti tehnoloģijas” kļūst arvien iekļaujošāka

Mācību programma “Iepazīsti tehnoloģijas” ir vairāk nekā tikai IT apmācības, un tā ir paredzēta ikvienam, kurš vēlas paplašināt redzesloku, iepazīties ar dažādiem IT virzieniem, izprast, kādas iespējas rada tehnoloģijas un kā zināšanas par tām var noderēt citās nozarēs, uzzināt, kā rīkoties, ja rodas vēlme pārkvalificēties darbam IT nozarē, saņemt IT jomā strādājošu speciālistu atbalstu un motivāciju utt.