LĀB organizētā darba grupa: Būtu jāmazina iedzīvotāju pašu maksājumu apmērs par veselības aprūpi

Darba grupa lēš, ka iedzīvotāji no saviem līdzekļiem apmaksā 36,6% no veselības izdevumiem, kamēr Eiropas Savienībā vidējais rādītājs ir uz pusi mazāks jeb 15,4%. Lielāko daļu no tiem jeb 40% veido izdevumi par ārstniecības līdzekļiem - zālēm un medicīniskām ierīcēm.