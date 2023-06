Valsts asinsdonoru centrs atzīmē asinsdonoru nedēļu: piektdien "Origo" laukumā notiks vērienīgs pasākums

“Radio Star FM ir prieks un gods būt daļai no VADC kampaņas un 16.jūnijā nodrošināt tiešraidi no 12 līdz 16 ar lielisku mūziku un Star FM ētera personībām. Mēs daudzkārt esam pārliecinājušies, ka Stāriņa klausītāji ir kā liela, daudzšķautņaina ģimene - atsaucīgi, atbildīgi un viens otru atbalstoši, tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka Radio Star FM piedalās VADC kampaņā, lai visi kopā kā sabiedrība atbalstītu tos, kas nokļuvuši grūtībās. Mēs darīsim to, ko mākam vislabāk – radīsim labu atmosfēru tur, kur būs iespēja darīt cilvēkam nozīmīgāko darbu – palīdzēt otram,” tā saka radio Star FM programmu direktore Brita Barone.