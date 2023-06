Pagrieziena punkts ⟩ "Tēti, tēti, kāpēc tu ar mani nerunā?" Ilgmāra stāsts. Cietis četrās avārijās, vienā zaudējis tēvu

Projekta ietvaros apskatām dažādus satiksmes dalībniekus. Pirmajā epizodē runājām ar velosipēdistu Dāvi, bet šajā sērijā savu skaudro pieredzi mums stāsta puisis, kuram nav autovadītāja apliecības. Ilgmārs ir cietis četrās avārijās, turklāt divas no tām ir bijušas ļoti smagas. Vienā no tām viņš zaudēja tēvu, bet otrā - bija liecinieks tam, kā labākais draugs triecienā tiek izmests no automašīnas. Bet par visu pēc kārtas...