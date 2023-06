"Seksa un lielpilsētas" fani var uzgavilēt! Samanta atgriežas...

Leģendārā seriāla "Sekss un lielpilsēta" fani var jūsmot – jūnijā skatītāju vērtējumam nonāks seriāla turpinājuma "Un tā tas laiks paiet..." otrā sezona. Protams, ar pārsteigumiem. Deviņdesmito gadu kulta seriāla "Sekss un lielpilsēta" (Sex and the City) atgriešanos jaunā formātā un piedāvāja TV skatītājiem seriālu “Un tā tas laiks paiet…” (And Just Like That), prognozes par tā panākumiem bija piesardzīgas.