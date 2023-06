Gandrīz 80% britu vēlas ciešākas attiecības ar ES

Saskaņā ar sabiedriskās domas pētniecības uzņēmuma "Deltapoll" veikto aptauju, kuras rezultātus publicējis Tonija Blēra institūts, 18 % vēlētāju, kas nobalsoja par izstāšanos no ES , tagad uzskata, ka lēmums bija nepareizs.

Ziņojuma autori Antons Spisaks un Krists Culakis tomēr brīdina, ka to viedoklis, kas balsojuši 2016. gada referendumā, šķiet, nav krasi mainījies.

Izmaiņas pamatā nosaka to respondentu viedoklis, kas ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un kuri 2016. gadā nebalsoja. Šai grupai piederīgie izstāšanos no ES pamatā uzskata par nepareizu lēmumu.