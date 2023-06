Smiltēns: no Stambulas konvencijas jāizolē daļa, kas attiecas uz dzimuma definīciju

Valdību veidojošajai koalīcijai vienam no svarīgiem uzdevumiem jābūt novērst grūtības ar kontu atvēršanu bankās un veicināt uzņēmēju un mājsaimniecību kreditēšanu, sacīja viens no koalīciju veidojošā "Apvienotā saraksta" (AS) līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Attiecībā uz Stambulas konvencijas ratifikāciju - viens variants būtu no konvencijas "izolēt" to daļu, kas attiecas uz dzimuma definīciju.