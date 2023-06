VIDEO ⟩ Aiz priekškara: Starp "kailo" Putinu un "staigājošo mironi" Prigožinu

Laikraksts "The Guardian" raksta, ka pagaidām vēl nekas nav beidzies. Ir iespējama dumpja atkārtošanās. Arī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens ir atzinis, ka lugas pēdējais cēliens vēl nav nospēlēts. "The Guardian" atgādina, ka Putins nodevību nepiedod, un atsaucas uz bijušā spiega Sergeja Skripaļa indēšanu, kas notika vairākus gadus pēc viņa pārbēgšanas. Tajā pašā laikā tiek atzīmēts, ka Prigožins vienmēr ir vēlējies un uzņēmies riskus, līdz ar to esot maz ticams ka viņš vēlēsies mierīgi "sēdēt" Baltkrievijā, kamēr Kremlis izformē viņa privāto armiju.