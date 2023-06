Gūtmanis: Graudkopji saka, ka šogad varētu būt aptuveni puse no ražas

Tāpat, atsaucoties uz Ukrainas kolēģu pausto, LOSP valdes priekšsēdētājs minēja, ka Ukrainas lauksaimnieki ir spējuši apstrādāt apmēram 70% no tām platībām, kādas ir parasti. Vienlaikus Ukrainā vēl ir nepārdoti graudi no iepriekšējā gada ražas un, lai iegūtu līdzekļus, viņi ir gatavi tos pārdot arī par ļoti zemām cenām. "Eiropas tirgū gan šie graudi nonāk jau ļoti tuvu tai cenai, kas ir biržas cena. Savukārt izvest no Ukrainas graudus tādos apjomos, kā viņi to ir darījuši kādreiz, šobrīd nav iespējams. Arī Melnās jūras ceļš, par kuru ir vienošanās, nodrošina daudz mazākus apjomus, nekā ir bijuši kādreiz," stāstīja Gūtmanis.