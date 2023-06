Kossovičs: Ķirsis un Pulks izsaka netiešus draudus pilsētas izpilddirektoram Langem

Pašlaik bezpartijiskais, bet savulaik no JV ievēlētais Rīgas domes deputāts Kaspars Spunde intervijā laikrakstam "Diena" pieļauj, ka šajos apstākļos iespējama Staķa gāšana no mēra amata.

"Divu gadu laikā, kopš Staķis vada Rīgas domi, esam strauji "progresējuši", sasniedzot to arogances līmeni, kādu piedzīvojām bijušā Rīgas mēra Nila Ušakova desmitajā valdīšanas gadā," uzskata Spunde, "tagad šķiet, ka Staķa nepiemērotību un nespēju vadīt Rīgas domi ir atskārtuši arī citi koalīcijas partneri un tuvākajā laikā tas novedīs pie Staķa atlaišanas no mēra amata, kam oficiālais iemesls, protams, kalpos šis nopietnais pārkāpums saistībā ar komandējumu noformēšanu."

Spunde domā, ka pārbaude par Satiksmes departamenta darbu varētu būt mēģinājums novērst uzmanību no Staķa komandējumu jautājuma. "Neizslēdzu, ka šis ir uzmanības novēršanas manevrs, lai cik ačgārns no politiskās taktikas viedokļa tas arī liktos. Ar šo Staķis ir iecirtis publisku pļauku saviem uzticamākajiem koalīcijas partneriem - par satiksmes jomu pilsētā atbildīgajai JV, kā arī par satiksmes jomu atbildīgajam vicemēram Ķirsim un Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājam Pulkam personīgi," izteicies pašvaldības politiķis, "JV faktiski ir vienīgie, uz kuriem kopš pagājuša gada rudens turas esošais mērs. Minu, ka JV frakcija šobrīd jau būtu gatava nobalsot par mēra atstādināšanu, taču to kavē notikumi Saeimā un jautājums par iespējamām izmaiņām valdībā."