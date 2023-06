Normas par studiju programmu īstenošanu latviešu valodā neatbilst Satversmei

Attiecīgi tiesa atzina Augstskolu likuma 56.panta trešo, ceturto un piekto daļu - spēkā esošajā redakcijā par neatbilstošām Satversmes 112. un 113.pantam un spēkā neesošām no 2024.gada 1.jūlija. Tāpat tiesa secināja, ka arī Augstskolu likuma 56.panta trešā daļa - redakcijā, kas bija spēkā no 2021.gada 1.maija līdz 2022.gada 10.oktobrim neatbilst Satversmes 112. un 113.pantam, taču nav atzīstama par spēka neesošu no tās pieņemšanas brīža.