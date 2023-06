Ņem vērā! ⟩ Uz Dziesmu un deju svētku laiku daudzviet Rīgā aizliegs auto apstāšanos un stāvēšanu

No 2. jūlija plkst. 17.00 līdz 9. jūlija plkst. 6.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs: Vagonu ielas posmā no Bruņinieku ielas līdz Augusta Deglava ielai; Pērnavas ielas posmā no Matīsa ielas līdz Aleksandra Čaka ielai; Matīsa ielas posmā no Vagonu ielas līdz Krāsotāju ielai; Krāsotāju ielā; Lienes ielas posmā no Krāsotāju līdz Avotu ielai; Tallinas ielas posmā no Lauku ielas līdz Jāņa Asara ielai; Sapieru ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz ēkai Aleksandra Čaka ielā 158.