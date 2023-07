VIDEO ⟩ Mārtiņš Staķis atkāpjas no Rīgas mēra amata

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP) 3. jūlijā atkāpās no amata, par to iepriekš agri no rīta izplatot paziņojumu. Plkst. 10 notika Staķa preses konference Rīgas Rātsnamā, kurā viņš sniedza skaidrojumu lēmumam atkāpties.