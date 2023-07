Dzīvžogu audzēšanas prieks un pareizākā kopšana

Kas gan ir dārzs bez dzīvžoga? Gluži kā mākslas darbs bez glauna rāmīša! Dzīvžogu burvība slēpjas ne tikai tā glītajā izskatā un tava dārza privātuma sajūtās, bet tas, kā izrādās, aizsargā tavu dārzu no putekļiem, trokšņiem un dod patvērumu putniem. Galu galā tas ir žogs bez skrūvēm un naglām! Lūk, neliels ceļvedis, kā iekopt savā dārza ainavā dzīvžogu - kā izvēlēties, pareizi to stādīt un kā kopt. Par to visu jautājām dārzniecei Ilzei Dauginai.