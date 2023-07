Kas ir seborejiskais dermatīts?

Galvas matainajai daļai ieteicams izmantot ārstnieciskos pretblaugznu šampūnus, kuru sastāvā ir cinka piritions, ketokonazols, piroktona olamīns vai selēna sulfīds, piemēram, Francijas ražotāja DUCRAY Kelual DS šampūnu, kas efektīvi iedarbojas pret Malassezia sēnīti, nodrošinot ilgstošu blaugznu, apsārtuma un niezes samazinājumu, nieze tiek remdēta jau no pirmajām lietošanas reizēm un šampūns ir saudzīgs pret krāsotiem matiem. Uz biezākām zvīņām pirms matu mazgāšanas vēlams uzklāt ādu mīkstinošus preparātus, kas satur kokosriekstu eļļu vai salicilskābi, ļaujot tiem iedarboties vairākas stundas vai pat visu nakti.

Uz citām ķermeņa daļām efektīvi palīdz ilgstoši lietojami krēmi vai ziedes, kuru sastāvā ir klotrimzols, mikonazols un nistatīns, piemēram, Francijas ražotāja DUCRAY Kelual DS ādu nomierinošu krēmu, kas attīra un nomierina kairinātu ādu, to atbrīvojot no atmirušajām šūnām, mazina ādas zvīņošanās atkārtošanos iespēju un diskomfortu, un to var lietot gan uz sejas, gan ķermeņa. Reizēm ķermeņa ādas kopšanai īslaicīgi tiek nozīmēti viegli kortikosteroīdus saturoši līdzekļi, lai mazinātu iekaisuma aktivitāti.