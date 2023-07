Norīkoti papildu vilcieni “Prāta vētras” koncerta Liepājā apmeklētājiem

AS “Pasažieru vilciens” grupas “Prāta Vētra” koncerttūres “Gads bez kalendāra” koncerta Liepājā apmeklētāju ērtībai ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar diviem reisiem – vienu no Rīgas uz Liepāju, otru uzreiz naktī pēc koncerta atpakaļ. Sestdien, 22. jūlijā, plkst. 13.49 no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas aties vilciens uz Liepāju. Svētdien, 23. jūlijā, plkst. 1.15 no Liepājas vilciens izbrauks uz Rīgu. Galastacijā tas pienāks plkst. 4.28.