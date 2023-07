Stājies spēkā 15 gadu cietumsods par divu brāļu sašaušanu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 17.jūlijā lēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā par divu brāļu sašaušanu Dagdas novada Andzeļu pagastā, līdz ar to stājies spēkā spriedumus, ar kuru apsūdzētajam paspriests cietumsods uz 15 gadiem gadiem un trīs mēnešiem, informēja AT.