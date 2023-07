Kāpēc personīgā mobilitāte vairs nav tikai jauns auto?

Auto abonēšana kļūs par vienu no perspektīvākajiem biznesa virzieniem

Vienlaikus urbānā vide ir kļuvusi par šūpuli auto abonēšanai. Bieži vien patērētāji, sevišķi tie, kas dzīvo pilsētās, sastopas ar dilemmu par privātās automašīnas nepieciešamību - galu galā tā var būt vajadzīga tikai konkrētajā dzīves posmā, ne gadiem ilgā termiņā. Kādam tā ir arī iespēja saglabāt sava veida brīvību no ilgtermiņa saistībām, kas vienlaikus atrisina auto vajadzību. Citiem auto abonēšana apmierina vēlmi braukt tieši ar jaunu automašīnu katru gadu, ne mazlietotu, kas varbūt tajā brīdī ir vairāk pa kabatai.

Ņemot vērā šīs izmaiņas cilvēku domāšanā, manuprāt, nākotnē auto abonēšanai ir visas laimīgās kārtis, lai kļūtu par vienu no perspektīvākajiem biznesa virzieniem. Arī "Vehicle Subscription Global Market Report 2023" aprēķini liecina, ka līdz 2027. gadam visā pasaulē auto abonēšanas tirgus augs par teju 25%. Dīleri to jau ir aptvēruši, un ne velti "Moller Auto" šogad pieteica auto abonēšanas pakalpojumu "Moller Go". Līdztekus tam, nākamajos gados redzēsim arvien vairāk piedāvājumu auto abonēšanai. Daudziem cilvēkiem tas kļūs par permanentu veidu, kā tikt pie sava spēkrata.