Danas Dombrovskas radītie krāšņie tērpi rokoperai "Lāčplēsis"

“Iespēju strādāt pie rokoperas Lāčplēsis uztveru kā misiju. Tā ir iespēja ļauties Radīšanai brīnišķīgā, talantīgā komandā. Stāsts par Lāčplēsi ir stāsts par Varoni. Un saņemot iespēju piedalīties šī pasakainā varoņstāsta tapšanā, es sev jautāju - ko es varu darīt Gaismas vairošanā? Lāčplēša varoņus auklēšu caur sirdi un caur savām rokām, tērpos krāsu izvēlē ļaušos krāsu spēkam, atbrīvojoties no pelēkā, piezemētā. Krāsas, raksti un audumu musturi kārtosies, meditējot uz katra varoņa stāstu. Vēlos sapludināt pagātni un nākotni, ļauties sapnim par katra varoņa brīvību iet savu pieredzes ceļu. Manu tērpu maģija ir tajā, ka tie palīdz iztaisnot muguru, tie dod spēku, priecē acis un, ja aktieri, uzvelkot manis radīto tērpu, dziedās caur sirdi, tad dziesma neizbēgami sasniegs arī klausītāju sirdis. Priekš manis radīšana ir dzīvs process. Es nevaru izstāstīt precīzu aprakstu katram no tērpiem, jo tie top DAROT. To arī novēlu mūsu tautai. Sākt ar sevi un DARĪT labāko, kas katram dots.”