Bezkaunība vai Ego? Saseksas hercogi pēc karalienes bērēm bija lūguši iespēju atgriezties ar Baideniem

Princis Harijs un Megana pēc karalienes bērēm vēlējās doties atpakaļ uz Amerikas Savienotajām Valstīm ar Air Force One, taču Baltais nams lūgumu noraidīja, portālam DailyMail.com atklājuši avoti.

Tiek uzskatīts, ka abas neveiksmīgās iniciatīvas bija daļa no Saseksas iedzīvotāju kampaņas, lai iegūtu politisku ietekmi ASV.

Bet tas bija tūlītējs "nē" no amerikāņiem. Avoti, kas zināja lēmumu, teica, ka par šo jautājumu gandrīz nav notikušas diskusijas.

Jā, prezidents Baidens var uzaicināt ikvienu, kuru vēlas, lai tas lidotu ar Air Force One. Taču būtu radušies jautājumi par to, kurš maksās par to, lai hercogs un hercogiene būtu lidmašīnas pasažieri?