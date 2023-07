Aiz priekškara: Krievu atriebība, draudi un izmisums

Uzbruks Ukrainas kuģiem

Krievija 17.jūlijā paziņoja, ka tā izstājas no "labības darījuma", kura ietvaros Ukrainai tika ļauts eksportēt pa jūras ceļiem savus graudus. Līdz ar to "kremlini" tūdaļ paziņoja, ka ir jāiznīcina visa Ukrainas ostu infrastruktūra, lai "labības darījums" nevarētu notikt bez Krievijas iesaistes. Naktī uz 20.jūliju Krievija veica masīvus uzbrukumus Ukrainas dienvidu ostām un iznīcināja 60 000 tonnu labības.

Starptautiskie analītiķi jau paziņojuši, ka Krievija izmanto badu kā ieroci un nodarbojas ar šantāžu, turklāt liegumam Ukrainai eksportēt savus graudus vispār nav nekādas militāras nozīmes. Tikmēr Kremļa propagandisti pauž, ka neviens Ukrainas kuģis ar labību nedrīkst iziet no Ukrainas ostām un, ja to pavadīšot citu valstu kuģi, arī tie kļūšot par leģitīmu Krievijas mērķi.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins pauda, ka Rietumi esot izkropļojuši "labības darījuma" humāno raksturu, jo no darījuma ietvaros eksportētajiem 30 miljoniem tonnu graudu tikai 3% esot nonākuši nabadzīgajās valstīs, visu pārējo bez maksas esot piesavinājušās bagātās Rietumu valstis. Vairākas starptautiskās organizācijas norādījušas, ka Putina minētā statistika neatbilst patiesībai. ASV valsts sekretārs Blinkens jau ir norādījis, ka Krievijas rīcības rezultātā, kad pārtika tiek padarīta par ieroci, to būs grūtāk iegūt tām valstīm, kurām tā ir ļoti nepieciešama. Turklāt, kā taisnīgi norāda ietekmīgā starptautiskā domnīca "Carnegie Endowment for International Peace", "labības darījumā" nekad netika iekļauti nekādi nosacījumi par Ukrainas graudu eksporta gala mērķiem. Taču Kremlis visu pavērš tā, ka Rietumi nav pildījuši savas saistības, jo graudi nenonākot nabadzīgākajās valstīs, kas neatbilst patiesībai.