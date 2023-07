FOTO ⟩ Rinkēvičs: Satversmes tiesa ir jānodrošina ar nepieciešamajiem resursiem konstitucionālās kontroles īstenošanai

"Nevar apgalvot, ka kādā no gadījumiem risinājuma meklēšana Satversmes tiesas sprieduma izpildei no Saeimas un valdības puses nebūtu notikusi, tomēr reizēm tas darīts novēloti, līdz ar to padziļinātai diskusijai parlamentā pietrūcis laika un izpētes dziļuma," pauda Satversmes tiesas priekšsēdētājs.