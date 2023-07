Kāpēc ES Polijai un Ungārijai apturēja finansējumu?

Vīrietis nekorekti atspoguļo notikumus Polijā. 2020. gada vasarā Eiropas Komisija (EK) atteica mērķsadarbības programmas grantu sešām Polijas pilsētām, taču tam nebija nekādas saistības ar bērniem vai jauniešiem. Sākot ar 2019. gadu, vairākas Polijas vojevodistes , apriņķi un pilsētas sevi pasludināja par zonām, kas ir brīvas no “LGBT ideoloģijas”. No likuma puses šajās vietās nekas nemainījās, taču 2020. gada Eiropas komisāra memorandā norādīts, ka tas ir būtiski ietekmējis LGBT+ cilvēku dzīvi. Bijuši gadījumi, kad vietējie uzņēmumi LGBT+ kopienas pārstāvjiem atteikuši pakalpojumus, piemēram, aptiekā. Turklāt vairākiem aktīvistiem un medijiem, kas ziņojuši par tur notiekošo, esot draudēts ar tiesu darbiem.

EK pārstāvis sarakstē ar mediju NBC News skaidroja, ka mērķsadarbības grantu konkursā būtiska loma ir principam par vienlīdzīgu izturēšanos. Arī viens no granta pieteikuma punktiem aicina paskaidrot, kā projekts veicinās dzimumu līdztiesību un cilvēktiesību ievērošanu. Savukārt 2021. gadā EK brīdināja, ka šie Polijas reģioni nesaņems līdzekļus no pēcpandēmijas atkopšanās fonda, norādot, ka tie pārkāpj Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu. Baidoties zaudēt finansējumu, vairākas pašvaldības atteicās no šī statusa.