Latvijas Nacionālais arhīvs vēl aizvien nav izveidojis efektīvu pārvaldības sistēmu

Kā piemērus Bādere norāda to, ka jau gadiem dokumentu apriti valsts pārvaldē organizē elektroniski, gada pārskatus Valsts kasē iesniedz elektroniski "ePārskatu" sistēmā, nodokļu pārskatus un deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Pašlaik gandrīz puse no iestādēm, kurās veido e-dokumentus, un vairāk nekā 90% informācijas no VIS datu ar arhīvisko vērtību vēl nav nodoti glabāšanā arhīvā. Līdz ar to revīzijā nebija iespējams novērtēt, vai ilgtermiņa datu arhīva glabāšanas pakalpojuma apjomu LNA ir noteicis atbilstoši.